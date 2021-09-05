Степаненко пояснив нічийний синдром збірної – хавбек бачить серйозну проблему

Півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко поділився враженнями від поєдинку з французами. Зокрема, розповів про втрачені очки.

"Зрозуміло, що це гучна вивіска – Франція. З хорошою командою зіграли внічию, але в пропущеному голі невдало зіграли, могли дотягнути до перемоги.Проте не будемо гнівити Господа, намагалися контролювати м'яч, намагалися створювати моменти, хороший результат", – сказав Степаненко.

До теми Знову нічия – Україна розходиться миром з чемпіонами світу на фоні героїзму і фарту: огляд матчу

Хавбек збірної зізнався, що наприкінці матчу команда намагалася ризикувати.

Чому ні? Вони давали грати, вони теж були втомлені. Були моменти, коли ми їх здорово прихоплювали, контролювали, трохи не вистачало завершення. Проте і в обороні непогано зіграли, хороша гра.

Степаненко спробував пояснити нічийну серію українців.

На жаль, повернулася така погана ситуація, яка була раніше. Коли ми не беремо очки там, де повинні брати. Коли ми виходили на чемпіонат Європи або грали в Лізі націй, то брали очки не тільки з грандами, але і набирали свої очки з тими, з ким повинні. А зараз втратили чотири пункти з Казахстаном, два з Фінляндією. Ці очки втрачені створюють у майбутньому проблеми. Тепер в кожній грі потрібно грати на перемогу, і це на руку супернику.

Україна зіграла внічию з Францією. У всіх п'яти матчах відбору "синьо-жовті" поділили очки з суперниками.