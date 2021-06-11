На стартовому матчі України на Євро-2020 працюватиме німецький рефері: він судив фінал ЛЧ

Головним арбітром поєдинку Нідерланди – Україна буде Фелікс Брих. Німець двічі обслуговував ігри за участю збірної України.

У 2008 році Брих працював на поєдинку кваліфікації ЧС-2010 між Казахстаном та Україною. "Синьо-жовті" тріумфували на виїзді 3:1.

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Друга зустріч німця та нашої збірної відбулася у 2017-му. Тоді Україна поступилася Хорватії (0:2) у кваліфікації ЧС-2018.

До речі, у 2017 році Брих судив фінал Ліги чемпіонів між Ювентусом та Реалом.

На матчі з Нідерландами Бриху асистуватимуть земляки Марк Борш і Штефан Лупп. Обов'язки четвертого арбітра виконає поляк Бартош Франківський. Арбітр системи VAR - Марко Фрітц (Німеччина). Перші асистенти арбітра VAR – Крістіан Дінгерт (Німеччина) і Лі Беттс (Англія). Третій асистент арбітра VAR – Стюарт Аттуелл (Англія).

Нагадаємо, що Україна та Нідерланди зіграють у неділю о 22:00.