Де збірна України може провести домашні поєдинки Ліги націй: є 2 претенденти

Матчі відбудуться на двох стадіонах. Їх приймуть столичний НСК "Олімпійський" та "Арена Львів".

За інформацією джерела у випадку неготовності Києва та Львова резервним містом є Харків. Таке рішення мають затвердити комітет збірної та виконком УАФ.

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З ким зіграє збірна України

Національна збірна України потрапила у групу В1 Ліги націй, де її суперниками є Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Саме вірменів та ірландців "синьо-жовті" можуть прийняти у Львові.

Матчі заплановані на 11 та 14 червня відповідно. Зустріч із Шотландією відбудеться 26 вересня у столиці.

Вже 24 березня у Глазго команда Олександра Петракова зіграє з Шотландією в рамках першого поєдинку плей-оф за вихід на ЧС-2022. Початок двобою о 21:45.