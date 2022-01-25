Де збірна України може провести домашні поєдинки Ліги націй: є 2 претенденти
25 січня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Таємниці футболу"
Матчі відбудуться на двох стадіонах. Їх приймуть столичний НСК "Олімпійський" та "Арена Львів".
За інформацією джерела у випадку неготовності Києва та Львова резервним містом є Харків. Таке рішення мають затвердити комітет збірної та виконком УАФ.
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З ким зіграє збірна України
- Національна збірна України потрапила у групу В1 Ліги націй, де її суперниками є Шотландія, Ірландія та Вірменія.
- Саме вірменів та ірландців "синьо-жовті" можуть прийняти у Львові.
- Матчі заплановані на 11 та 14 червня відповідно. Зустріч із Шотландією відбудеться 26 вересня у столиці.