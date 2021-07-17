Стало відоме місце проведення наступного матчу збірної України

У четвертому турі відбору ЧС-2022 українці зустрінуться з Казахстаном. Поєдинок заплановано на 1 вересня.

Офіційно було затверджено місце проведення матчу. Відбудеться він у Нур-Султані на стадіоні "Астана Арена". Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.

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Поєдинок з Казахстаном стане першим для "синьо-жовтих" після Чемпіонату Європи-2020.

Варто додати, що Україна зіграла три тури в рамках відбору на Мундіаль у Катарі. Усі три протистояння завершилися з ідентичним рахунком 1:1 – із Францією, Фінляндією та Казахстаном.

Вже 4 вересня підопічні Андрія Шевченка приймуть у Києві французів. На 9 жовтня заплановано виїзд у Фінляндію. Через три дні у Львові відбудеться двобій з Боснією та Герцеговиною, а 16 листопада "синьо-жовті" зіграють в останньому турі з боснійцями на виїзді.