Спочатку був незадоволений, а зараз кайфую від футболу, – Коваленко про переїзд в Італію

Кар'єра Віктора Коваленка у Спеції складається доволі непогано. Оренда дозволила йому набрати форму та прогресувати.

Півзахисник збірної України та італійської Спеції Віктор Коваленко поділився враженнями від Серії А. В Україні йому не було куди прогресувати, натомість в Італії за місце під сонцем треба боротися.

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"Щасливий, що перебрався сюди. Мені здається, що я тут прогресую. В Україні, так сказати, мій футбольний ріст призупинився", – сказав хавбек.

За словами футболіста, рівень чемпіонату Італії та України – разючий. Серія А – це турнір, в якому кожен матч грають як останній.

В Україні, якщо ти є гравцем Шахтаря чи Динамо, ти знаєш, що вийдеш зараз на поле, обіграєш та поїдеш додому. Тут матч можна як виграти, так і програти. Інша гра – інша історія,

– запевнив Коваленко.

Італійські тіфозі теж дуже вимогливі. Якщо команда не демонструє хорошої гри – вони це так просто не залишать.

"Фанати навіть закривали нас на стадіоні після поразки в Кубку і не випускали, допоки не зібралась вся команда поговорити з ними. Не думаю, що таке є і в Україні. Тут люди живуть футболом, хоча і ходить їх на стадіон 5 тисяч", – додав футболіст.

Спочатку справи Коваленка в Італії йшли не надто добре, але після адаптації все почало налагоджуватися.

Перші два місяці не був задоволений переїздом до Італії, бо важко змінювати одну країну на іншу, але зараз – кайфую від футболу,

– запевнив хавбек.

Віктор Коваленко грає за Спецію на правах оренди, права на нього належать Аталанті. Тут він зіграв 14 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

Автор Роман Колодрубський