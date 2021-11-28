Спеція з Коваленком програла через прикру помилку – все вирішив пенальті

Українець вийшов у старті і провів на полі 76 хвилин. Єдиний гол було забито вже після заміни Віктора.

Ключовий епізод трапився на останніх хвилинах. Марко Арнаутовіч виконував штрафний удар, однак м'яч влуч у руку гравця Спеції М'Бала Нзола.

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Анголець відверто виставив лікоть над головою, перебуваючи у штрафному майданчику – пенальті. Одинадцятиметровий взяв виконувати Арнаутовіч і не залишив шансів Івану Проведелю.

Від порталу WhoScored Віктор Коваленко отримав 6,50 (шостий результат у команді). В активі українця – три ключові передачі. Точність пасів – 72,4%.

Після чергової поразки Спеція залишається на 17-й сходинці з 11 очками. На один пункт менше у Дженоа Андрія Шевченка.

Чемпіонат Італії, 14 тур

Спеція – Болонья 0:1

Гол: Арнаутовіч (з пенальті), 83.