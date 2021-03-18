Соболь став повноцінним гравцем Брюгге: бельгійці викупили його у Шахтаря

Брюгге нарешті викупив Едуарда Соболя у донецького Шахтаря. Українець грає в бельгійському клубі з 2019 року.

Українець Едуард Соболь став повноцінним гравцем Брюгге. Лідер Ліги Жюпіле нарешті викупив футболіста у донецького Шахтаря.

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Наразі про офіційний трансфер не оголошено, але у заяві про додаткову емісію акцій Брюгге Соболь вказаний як гравець команди, контракт з яким розрахований до літа 2024 року, тобто діятиме ще 3 роки.

За попередніми даними, сума трансферу склала 3-4 мільйони євро. Соболь перейшов у Брюгге в липні 2019 року, бельгійці заплатили 1 мільйон євро з можливістю повного викупу.

У поточному сезоні Соболь зіграв 28 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.