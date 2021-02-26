Соболь може покинути Брюгге: агент гравця зробив гучний натяк

Захисник Брюгге Едуард Соболь може спробувати свої сили у новому чемпіонаті.

За словами футбольного агента Сергія Серебреннікова, український захисник Брюгге Едуард Соболь може проявити свої амбіції у новому чемпіонаті.

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"Футбол – це завжди гойдалки вгору і вниз. Але якщо говорити в загальному про цей сезон, то він хороший, як для команди, так і для Едіка. Цього року він зробив крок вперед у плані якості гри. Зараз він – добротний гравець основного складу.

Соболь продовжує рости і розвиватися. У нього все добре. У клубі ним дуже задоволені. Думаю, все буде добре з контрактом. Але це вже буде вирішуватися між клубами. Поки немає якоїсь нової інформації з цього приводу.

Соболю подобається команда, чемпіонат і країна. Але як будь-який амбітний гравець, можливо, він захоче спробувати себе у цікавій лізі. Це вже питання майбутнього", – сказав Серебренніков.

Нагадаємо, що Динамо вибило Брюгге на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. У чемпіонаті Бельгії Брюгге очолює турнірну таблицю.