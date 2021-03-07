Соболь красивим голом допоміг Брюгге продовжити переможну серію: відео

Едуард провів на полі увесь матч. Його команда у рідних стінах розгромила Зюлте Варегем 3:0 і зміцнила свої позиції на вершині турнірної таблиці.

Джерело: 24 канал

Рахунок у протистоянні лідера Ліги Жупіле та одного із середняків було відкрито на 21-й хвилині зусиллями сенегальця Юссуфа Баджі. Незабаром результативним ударом відзначився Едуард Соболь. Українець сам собі створив момент – забрав м'яч, протягнув його, пробив, а згодом довершив справу на добиванні.

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По перерві остаточно деморалізував суперника найкращий бомбардир Брюгге Ноа Ланг. Після десятої поспіль перемоги у чинного чемпіона Бельгії 66 очок і дві гри у запасі в порівнянні з Антерпеном, що йде другим. Відстань між командами складає 15 пунктів.

Варто додати, що гол у ворота Зюлте Варегема став дебютним для захисника збірної України у футболці Брюгге.

Гол Соболя

Чемпіонат Бельгії, 29 тур

Брюгге – Зюлте Варегем 3:0

Голи: Баджі, 21, Соболь, 37, Ланг, 63.