Соболь допоміг Брюгге вирвати перемогу в Шарлеруа та очолити таблицю Ліги Жюпіле

19 вересня 2021 , 14:40
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Джерело:

24 канал

Матч чемпіонату Бельгії між Шарлеруа та Брюгге подарував глядачам справжню драму. Доля поєдинку вирішилася лише на останніх секундах.

Ліга Жюпіле, 8-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:1

Голи: де Кетеларе, 90+2

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Головне протистояння туру чемпіонату Бельгії завершилося тріумфом Едуарда Соболя та партнерів. Перший тайм пройшов у боротьбі тактик, суперники намагалися знайти прогалину у побудові один одного. 

Другий тайм подарував глядачам більше драйву. Команди почали обмінюватися гострими випадами, а час на табло показував, що долю матчу може вирішити лише один гол.

Так і сталося – вже у компенсований арбітром час Брюгге зумів вирвати важливу перемогу. "Чорно-сині" набрали 17 очок та повернули собі лідерство у турнірній таблиці. 

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Автор: Ярослав Сиваківський