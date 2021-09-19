Соболь допоміг Брюгге вирвати перемогу в Шарлеруа та очолити таблицю Ліги Жюпіле
Джерело:24 канал
Матч чемпіонату Бельгії між Шарлеруа та Брюгге подарував глядачам справжню драму. Доля поєдинку вирішилася лише на останніх секундах.
Ліга Жюпіле, 8-й тур
Шарлеруа – Брюгге – 0:1
Голи: де Кетеларе, 90+2
Цікаво Аталанта вимучила перемогу – непереконлива година у виконанні Маліновського
Головне протистояння туру чемпіонату Бельгії завершилося тріумфом Едуарда Соболя та партнерів. Перший тайм пройшов у боротьбі тактик, суперники намагалися знайти прогалину у побудові один одного.
Другий тайм подарував глядачам більше драйву. Команди почали обмінюватися гострими випадами, а час на табло показував, що долю матчу може вирішити лише один гол.
Так і сталося – вже у компенсований арбітром час Брюгге зумів вирвати важливу перемогу. "Чорно-сині" набрали 17 очок та повернули собі лідерство у турнірній таблиці.Манчестер Сіті без Зінченка сконфузився проти Саутгемптона