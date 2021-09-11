У матчі бельгійського чемпіонату Брюгге без проблем розібрався з Остенде. До перемоги команди долучився і українець Едуард Соболь.

Бельгія, Ліга Жупіле, 7-й тур

Брюгге – Остенде – 3:0

Голи: Ланг, 24, 81, Ванакен, 56

Вилучення: Фортес, 45 (Остенде, друга жовта картка)

До теми УАФ не візьме Шевченка на адміністративну посаду – чиновники вважають його некомпетентним

Після ганьби від Гента (1:6) Брюгге потрібно було показати своїм фанатам, що все гаразд і то була лише випадковість. Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою та відкрили рахунок в середині першого тайму.

По перерві облога воріт Остенде продовжилася, перевага позначилася і на табло. Спочатку Ванакен подвоїв перевагу господарів, а наприкінці гри Ланг оформив дубль. Після третього гола тренер замінив Едуарда Соболя, який вийшов на поле з перших хвилин.

В активі Брюгге після 7 турів 14 очок, команда Соболя очолила турнірну таблицю чемпіонату Бельгії.