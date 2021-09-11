Бельгия, Чемпионат Бельгии по футболу, 7-й тур

Брюгге – Остенде – 3:0

Голы: Ланг, 24, 81, Ванакен, 56

Удаление: Фортес, 45 (Остенде, вторая желтая карточка)

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После позора от Гента (1:6) Брюгге нужно было показать своим фанатам, что все в порядке и это была лишь случайность. Хозяева с первых минут завладели инициативой и открыли счет в середине первого тайма.

После перерыва осада ворот Остенде продолжилась, преимущество сказалось и на табло. Сначала Ванакен удвоил преимущество хозяев, а в конце игры Ланг оформил дубль. После третьего гола тренер заменил Эдуарда Соболя, который вышел на поле с первых минут.

В активе Брюгге после 7 туров 14 очков, команда Соболя возглавила турнирную таблицу чемпионата Бельгии.