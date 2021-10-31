Соболь асистом допоміг Брюгге зберегти лідерство у Бельгії

Брюгге здобув чергову перемогу у чемпіонаті Бельгії та продовжує очолювати турнірну таблицю. До здобуття трьох очок долучився українець Едуард Соболь.

Чемпіонат Бельгії 2021/22, 13-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голи: Бауер, 24 – Дост, 1, 49

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Гості заявили про свої амбіції вже на 1 хвилині. Дост відкрив рахунок у грі з передачі Ланга. Сент-Трюйден зумів відігратися ще до перерви завдяки удару Бауера.

Втім, нічия буда не тим результатом, за яким приїхав чемпіон. На старті другого тайму Соболь асистував на того ж Доста, і Бас оформив дубль. Брюгге до кінця гри на класі утримував рахунок та повіз додому 3 очки.

Команда Соболя має в активі 26 очок та перебуває на 1 місці у таблиці, Сінт-Трюйден із 15 очками залишився на 13 місці.