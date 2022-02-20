Український нападник Данило Сікан вдало виконав функції джокера. Поява на полі у складі німецької Ганзи вийшла більш ніж вдалою – форвард забив через 2 хвилини після виходу на заміну.

У матчі Другої Бундесліги Дармштадт приймав Ганзу. Спочатку ініціативу перехопили господарі, і зовсім скоро вона втілилася у забитий гол.

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У другому таймі Ганза кинулася відіграватися. У надії підсилити активність в атаці наставник гостей випустив на поле Данила Сікана. Українець очікувань не підвів – вже через 2 хвилини нападник забив свій перший гол за нову команду.

До кінця матчу команди обмінялися кількома випадами, але вирвати перемогу ніхто не зміг. У підсумку – гольова нічия. Дармштадт має в активі 41 очко та залишився третім у таблиці, Ганза із 25 заліковими балами все ще перебуває у зоні вильоту.

Чемпіонат Німеччини 2021/22. Друга Бундесліга

Дармштадт – Ганза – 1:1

Голи: Кемпе, 24 – Сікан, 65