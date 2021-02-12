Швейцарія – Україна: Шевченко стане козирем делегації у Спортивному арбітражному суді

Наставник збірної України Андрій Шевченко готовий відстоювати інтереси "жовто-синіх" у Лозанні.

За словами директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова, Андрій Шевченко стане головним козирем української делегації під час розгляду справи щодо скандального матчу Ліги націй у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

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"На вівторок, 16 лютого, у Лозанні призначений розгляд справи "Україна проти УЄФА" на рішення про зарахування "синьо-жовтим" технічної поразки в матчі Ліги націй зі Швейцарією. Що відомо на цей час?

Окрім команди юристів, які захищатимуть Україну, також наші інтереси представлятиме президент УАФ Андрій Павелко, який також є членом Виконкому УЄФА. По суті, ситуація для нього дуже непроста. Також Павелко запросив Андрія Шевченка, який у цей день теж буде поруч із ним у Лозанні. Думаю, фактор нашого тренера – легенди українського і світового футболу – може мати своє значення. Судді, які розглядатимуть справу, будуть дивитися в очі легенді – чому в його команди відібрали можливість зіграти цей матч?" – розповів Денисов.

Нагадаємо, УЄФА присудив збірній України технічну поразки у матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії через нібито спалах коронавірусу. Через це Україна понизилася до Ліги В.