Швеція – Україна: сім'я Степаненка записала миле мотивуюче відео

29 червня 2021 , 14:45
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Інстаграм Маргарити Степаненко

Вже сьогодні Україна битиметься зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Дружина Тараса Степаненка Маргарита та діти подружжя показали, як треба вболівати за збірну.

Маргарита Степаненко разом з дітьми підтримала національну збірну України веселим танком. Запальні рухи супроводжувала пісня "Жовто-сині" гурту Patsyki z Franeka. 

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Після завершення танцю діти футболіста закричали "Україна, давай!", а потім розбіглися у різні сторони. 

Україна та Швеція розіграють путівку в 1/4 фіналу Євро-2020 вже сьогодні. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський