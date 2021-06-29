Швеція – Україна: сім'я Степаненка записала миле мотивуюче відео
29 червня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Маргарити Степаненко
Вже сьогодні Україна битиметься зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Дружина Тараса Степаненка Маргарита та діти подружжя показали, як треба вболівати за збірну.
Маргарита Степаненко разом з дітьми підтримала національну збірну України веселим танком. Запальні рухи супроводжувала пісня "Жовто-сині" гурту Patsyki z Franeka.
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Після завершення танцю діти футболіста закричали "Україна, давай!", а потім розбіглися у різні сторони.
Україна та Швеція розіграють путівку в 1/4 фіналу Євро-2020 вже сьогодні. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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