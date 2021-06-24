Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич переконаний, що Швеція – це суперник, з яким можна боротися за вихід в наступний раунд. Фахівець очікує від збірної нового рівня гри.

На думку Маркевича, команді Андрія Шевченка потрібно реабілітуватися перед мільйонами українських фанатів за невиразну гру проти Австрії.

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І вже незабаром з'явиться шанс реабілітуватися, тим більше, що черговий суперник – збірна Швеції, приблизно одного з нами рівня. Додає надії і те, що повинен встигнути відновитися Олександр Зубков, і тоді у тренерського штабу зникне головний біль через те, кому довірити лівий фланг півзахисту, – сказав Маркевич.

Також фахівець сподівається, що Руслан Mаліновський та Олександр Зінченко проявлять свої лідерські здібності та поведуть команду вперед.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Євро-2020 Україна – Швеція відбудеться 29 червня. Початок гри – о 22:00.