Український вінгер Мар'ян Швед, права на якого належать Селтіку, скоріш за все, продовжить грати в оренді за бельгійський Мехелен. Клуби майже дійшли згоди в переговорному процесі.

Як розповів спортивний директор Мехелена Том Калуве, клуб робить усе можливе для того, щоб зберегти українського хавбека Мар'яна Шведа у своїй команді.

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Ми не повинні зберігати це в секреті. Як і раніше хочемо, щоб Швед став нашим футболістом. Намагаємося якнайшвидше прийти до угоди. Нам дуже потрібен гравець такого профілю, – сказав він.

Наразі переговори перебувають в активній фазі. Сторони обговорюють нюанси трансферу, і в Бельгії переконані, що Швед й надалі носитиме футболку Мехелена.

Контракт Шведа з Селтіком розрахований до літа 2023 року. Минулий сезон 24-річний українець провів в оренді у бельгійському Мехелені. У 24 матчах за він забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі. Ціна гравця за оцінкою Transfermarkt – 1 мільйон євро.