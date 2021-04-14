Швед задорогий для Мехелена: бельгійці намагаються знайти компроміс з Селтіком

Мехелен не має можливості викупити Мар'яна Шведа. Але бельгійці ведуть переговори у надії зберегти українця.

Майбутнє українського вінгера Мар'яна Шведа залишається невизначеним. Він почав набирати форму у бельгійському Мехелені, а клуб задоволений його грою та хотів би залишити в себе.

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Втім, викупити українця бельгійці не можуть. Селтік вимагає за Шведа 3 мільйона фунтів, а таких коштів у Мехелена немає. Втім, клуб робить все можливе, аби продовжити орендну угоду.

Проблемою стало те, що в Селтіку зараз відбуваються великі зміни. Будуть інші тренер і технічний директор. Люди, з якими ми говорили раніше, вже пішли. Мар'ян ясно дав зрозуміти, що хотів би залишитися тут. Я теж вважаю, що для нього так буде краще. Йому потрібна стабільність, – прокоментував ситуацію головний тренер Мехелена Вутер Вранкен.

Нагадаємо, Швед приєднався до бельгійського клубу влітку минулого року. У поточному сезоні він зіграв 18 матчів, відзначився 4 голами та 3 асистами.