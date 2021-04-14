Мехелен не имеет возможности выкупить Марьяна Шведа. Но бельгийцы ведут переговоры в надежде сохранить украинца.

Будущее украинского вингера Марьяна Шведа остается неопределенным. Он начал набирать форму в бельгийском Мехелене, а клуб доволен его игрой и хотел бы оставить у себя.

Интересно Дебютантом сборной интересуются европейские клубы – ранее речь шла об интересе Динамо и Шахтера

Впрочем, выкупить украинца бельгийцы не могут. Селтик требует за Шведа 3 миллиона фунтов, а таких средств у Мехелена нет. Впрочем, клуб делает все возможное, чтобы продолжить арендное соглашение.

Проблемой стало то, что в Селтике сейчас происходят большие перемены. Будут другие тренер и технический директор. Люди, с которыми мы говорили раньше, уже ушли. Марьян ясно дал понять, что хотел бы остаться здесь. Я тоже считаю, что для него так будет лучше. Ему нужна стабильность, –прокомментировал ситуацию главный тренер Мехелена Вутер Вранкен.

Напомним, Швед присоединился к бельгийскому клуба летом прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, отличился 4 голами и 3 ассистами.