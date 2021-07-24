Український вінгер Мар'ян Швед став повноцінним гравцем Мехелена. Бельгійцям вдалося домовитися з Селтіком про повноцінний контракт.

Мехелену вдалося домовитися з шотландським Селтіком про перехід 24-річного вінгера Мар'яна Шведа. Тепер українець став повноцінним гравцем бельгійського клубу.

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Контракт Мар'яна з Мехеленом розрахований на три роки з можливістю продовження ще на сезон. Фінансові умови наразі не розголошуються. Угода Мар'яна з Селтіком була розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, минулий сезон Швед провів у Мехелені на правах оренди, де себе доволі непогано зарекомендував. За 22 матчі він забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Як розповів спортивний директор Мехелена Том Калуве, клуб довго працював над трансфером українця.

Ми довго і старанно працювали над цим переходом. Всі щасливі, що це нарешті трапилось. Мар'ян продемонстрував свій потенціал після важкого старту і проявив готовність залишитися в нашому клубі. Це ще більше укріплює віру у наш проект, – сказав Калуве.