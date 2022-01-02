Вже за кілька місяців збірна України буде змагатися за право грати на ЧС-2022. Дорога в Катар буде вкрай непростою.

На думку колишнього тренера Динамо Вадима Євтушенка, шанси України у матчі з Шотландією – 50 на 50. Британці нижче за нас у рейтингу ФІФА, але грати на Британських островах завжди непросто.

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"Треба розуміти, що жеребкування могло бути кращим і гіршим. Суперники нижчі за нас за рейтингом, але по собі знаю, що означає грати на Британських островах. Це будуть дуже складні протистояння.

Для збірної України матч чи матчі відбудуться у березні, у незручний для нас час. Однак у сучасному футболі до цього апелювати не варто, оскільки зараз у порівнянні з моїм часом команди готуються на чудових полях", – сказав Євтушенко.

Нагадаємо, 24 березня збірна України у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі перемоги "жовто-сині" вирішать долю путівок на чемпіонат світу в Катарі у битві з тріумфатором пари Уельс – Австрія, яка відбудеться 29 березня.