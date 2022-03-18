"Об'єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України. Сьогодні разом із Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об'єднувати зусилля ефективніше", – написав Георгій Бущан.

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Воротар "синьо-жовтих" розповів про роботу фонду у двох напрямах:

Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістика для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливого. Наші герої доводять щодня, – написав Бущан.

Роботу фонду Георгій проілюстрував фотографіями вантажу, який вирушить в Одесу, Мар'їнку та Миколаїв. Зокрема, 500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів.