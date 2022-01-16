Шевченко зробив велику дурницю, – тренер вказав на помилку згоди працювати в Дженоа

Дженоа звільнила Андрія Шевченка після 2 місяців роботи у клубі. Українець не зміг впоратися з проблемами, які були в команді.

На думку відомого українського тренера Олега Федорчука, Андрій Шевченко зробив велику помилку, коли погодився очолити Дженоа. У грі команди було багато проблем, лідери перебували у лазареті, а керівництво зазнавало трансформацій через зміну власників.

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Фахівець вважає, що ейфорія після Євро завадила Андрію Миколайовичу прийняти правильне рішення. Тепер же йому потрібно шукати нову роботу та доводити, що провал у Дженоа – лише невдалий збіг обставин.

Я припускав, що Шевченку буде складно, але насправді вийшло ще складніше. Було видно, що у нього ейфорія. Це іноді грає злий жарт, тому що перестаєш відчувати свій справжній рівень і здається, що все легко у житті,

– сказав Федорчук.

Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів: 1 перемога в Кубку над Салернітаною, 3 нічиїх та 7 поразок.

Раніше лунали чутки, що вже найближчим часом Шевченко може очолити збірну Польщі.