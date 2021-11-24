Шевченко зможе витягнути Дженоа, – наставник Шахтаря Де Дзербі вірить в українського тренера

Дженоа, яку очолив Андрій Шевченко, у таблиці Серії А перебуває у зоні вильоту. Дебютний матч вдалим не видався – Рома Моурінью перемогла "грифонів" з рахунком 2:0.

Головне завдання Шевченка на поточний сезон – зберегти прописку у Серії А. На думку Роберто Де Дзербі, який став відомим завдяки роботі у Сассуоло, в українського фахівця є відповідні вміння, щоб подолати складну ситуацію.

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Серія А – дуже непростий чемпіонат, а Дженоа останніми роками практично завжди бореться за виживання. Але гадаю, в Шевченка є знання та досвід, щоб витягнути команду з непростого положення,

– вважає Де Дзербі.

Наступний матч Дженоа проведе у неділю, 28 листопада. Команда Шевченка на виїзді поміряється силами з Удінезе.

Зараз український наставник не може розраховувати на ключових гравців, які перебувають у лазареті. Також лунала інформація, що вже цієї зими боси клубу дадуть Шевченку гроші на підсилення команди, тому варто очікувати активності Дженоа на трансферному ринку.