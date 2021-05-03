Шевченко зізнався, який клуб мріє тренувати

У рамках промоції своєї книги наставник збірної України Андрій Шевченко розповів і про свої тренерські амбіції.

За словами Андрія Шевченка, Мілан – це сім'я, і очолити цю команду – його заповітна мрія.

До теми Шевченко розповів, громадянином якої країни себе почуває

"У Мілані динаміка не відрізнялася від тієї, яка була в Україні. Тренування – так, там було більше тактики. Матчі проходили з більшою інтенсивністю.

Єдина фотографія, яку я помістив в книгу – це фото Адріано Галліані. Він вірив у мене з самого початку, з того холоду в Києві. Це було важливе рішення для клубу, вони повірили в мене, і я виграв "Золотий м'яч". Я повинен їм подякувати.

Мілан – не команда, це сім'я. Коли ви приїдете в Міланелло, до вас ставляться як до члена сім'ї. Тренувати Мілан було б неймовірно, я мрію про це", – розповів він.



