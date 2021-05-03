По словам Андрея Шевченко, Милан – это семья, и возглавить эту команду – его заветная мечта.

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"В Милане динамика не отличалась от той, которая была в Украине. Тренировки – да, там было больше тактики. Матчи проходили с большей интенсивностью.

Единственная фотография, которую я поместил в книгу – это фото Адриано Галлиани. Он верил в меня с самого начала, с того холода в Киеве. Это было важное решение для клуба, они поверили в меня, и я выиграл "Золотой мяч". Я должен их поблагодарить.

Милан – не команда, это семья. Когда вы приедете в Миланелло, к вам относятся как к члену семьи. Тренировать Милан было бы невероятно, я мечтаю об этом", – рассказал он.



