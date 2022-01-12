Дженоа спробує дати бій Мілану в 1/8 фіналу Кубка Італії. Цей матч має велике значення для Андрія Шевченка.

Захисник Дженоа Андреа Камб'ясо отримав пошкодження у матчі Серії А проти Спеції. Футболіст покинув поле та не зможе допомогти партнерам найближчим часом.

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21-річний футболіст відіграв усі матчі, якими керував Андрій Шевченко. Таким чином, у важливому матчі проти Мілана він не зможе розраховувати на одного з найкращих гравців.

Матч 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан – Дженоа відбудеться завтра, 13 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше сайт Дженоа повідомляв, що два гравці захворіли на COVID-19 та вирушили на самоізоляцію. Таким чином, перед матчем в Шевченка дуже серйозні кадрові проблеми.

Матч Кубка має стати вирішальним у вирішенні майбутнього Шевченка. Боси клубу незадоволені тотальним провалом у чемпіонаті та готові на кардинальні кроки.