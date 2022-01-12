Защитник Дженоа Андреа Камбьясо получил повреждение в матче Серии А против Специи. Футболист покинул поле и не сможет помочь партнерам в ближайшее время.

Кстати Шевченко получил плохие новости – список кандидатов на его замену увеличился

21-летний футболист отыграл все матчи, которыми руководил Андрей Шевченко. Таким образом, в важном матче против Милана он не сможет рассчитывать на одного из лучших игроков.

Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан – Дженоа состоится завтра, 13 января. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

Ранее сайт Дженоа сообщал, что два игрока заболели COVID-19 и отправились на самоизоляцию. Таким образом, перед матчем у Шевченко очень серьезные кадровые проблемы.

Матч Кубка должен стать решающим по решению будущего Шевченко. Боссы клуба недовольны тотальным провалом в чемпионате и готовы к кардинальным шагам.