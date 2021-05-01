Шевченко розповів, громадянином якої країни себе почуває

Наставник збірної України Андрій Шевченко, який більшу частину часу проводить у Лондоні, поділився думками щодо національної приналежності.
За словами Андрія Шевченка, він завжди почуває себе українцем, в якій частині світу він би не перебував.
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"Чи почуваюсь громадянином світу? Де б ви не були, минуле завжди знаходить вас. Я живу у Лондоні, дружина американка, у дітей подвійні громадянства.
Але я залишаюся глибоко українцем. І мене дуже турбує те, що відбувається в моїй країні в останні роки", – сказав Шевченко.35 гравців, серед них новачки: оголошено список збірної для підготовки на Євро-2020