Шевченко розповів, громадянином якої країни себе почуває

Наставник збірної України Андрій Шевченко, який більшу частину часу проводить у Лондоні, поділився думками щодо національної приналежності.

За словами Андрія Шевченка, він завжди почуває себе українцем, в якій частині світу він би не перебував.

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"Чи почуваюсь громадянином світу? Де б ви не були, минуле завжди знаходить вас. Я живу у Лондоні, дружина американка, у дітей подвійні громадянства.

Але я залишаюся глибоко українцем. І мене дуже турбує те, що відбувається в моїй країні в останні роки", – сказав Шевченко.