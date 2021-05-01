Шевченко розповів, громадянином якої країни себе почуває

1 травня 2021 , 13:40
Читать новость на русском

Джерело:

Corriere.it

Наставник збірної України Андрій Шевченко, який більшу частину часу проводить у Лондоні, поділився думками щодо національної приналежності.

За словами Андрія Шевченка, він завжди почуває себе українцем, в якій частині світу він би не перебував.

Цікаво Не захотів дивитися на цифри, – Шевченко розповів, як підписав перший контракт з Міланом

"Чи почуваюсь громадянином світу? Де б ви не були, минуле завжди знаходить вас. Я живу у Лондоні, дружина американка, у дітей подвійні громадянства.

Але я залишаюся глибоко українцем. І мене дуже турбує те, що відбувається в моїй країні в останні роки", – сказав Шевченко.

35 гравців, серед них новачки: оголошено список збірної для підготовки на Євро-2020

 

Автор: Ярослав Сиваківський