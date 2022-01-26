Італійський фахівець Андреа Малдера успішно працював із Шевченком у збірній України. А от в Дженоа український фахівець прийшов вже без друга.

Існує дві версії того, чому колишні друзі та колеги по роботі вирішили піти різними дорогами. Самі учасники конфлікту поки ніяк не коментують ситуацію.

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Перша – Андреа Малдера вирішив розпочати власну тренерську кар'єру, адже почувається спроможним виконувати цю роботу. Друга має більш конфліктну складову.

Малдера був готовий піти в Дженоа, лише якщо буде старшим помічником Шевченка. А це ще й певна фінансова вигода. Йому цієї опції не надали,

– розповів журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа на початку листопада та пропрацював у команді трішки більше двох місяців. За його керівництва команда в 11 матчах здобула лише 1 перемогу та зазнала 7 поразок. Дженоа усунула його від роботи, але продовжує платити зарплату, щоб уникнути виплати компенсації за дострокове розірвання угоди.

Зараз українця активно сватають у збірну Польщі. Ім'я нового тренера "Кадри" буде оголошено 31 січня.