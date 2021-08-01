Шевченко пішов зі збірної України – він не продовжив контракт з УАФ

Українській асоціації футболу доведеться шукати нову кандидатуру на пост головного тренера національної команди. Андрій Шевченко покинув тренерський місток "жовто-синіх".

Сьогодні в Андрія Шевченка завершився контракт з УАФ. Фахівець не буде продовжувати угоду та вирішив рухатися далі.

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Андрій Миколайович подякував гравцям, працівникам команди та вболівальникам за підтримку та критику. На його думку, за роки роботи йому вдалося поставити збірній України хороший стиль гри.

Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим, – написав він.