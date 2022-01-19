Шевченко все ще перебуває на контракті з Дженоа і не отримував солідної компенсації – журналіст
Джерело:телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією про домовленості Андрія Шевченка та генуезького клубу. Інсайдер стверджує, що контракт між тренером та Дженоа є чинним.
"Ніяких 20 мільйонів євро компенсації штаб українського коуча не отримав. Не вірте пліткам!" – написав журналіст каналів "Футбол".
До теми Шевченко може очолити Динамо – кияни почали активну підготовку
Ігор Бурбас повідомив про те, що Шевченко перебуватиме на контракті з Дженоа до того моменту, поки не знайде нового місця роботи.
Відповідно поспішати з працевлаштуванням нагальної потреби немає. Самі розумієте – зарплата щомісяця у повному розмірі виплачуватиметься аж до літа 2024-го. До слова, чистими вона складає 2,3 млн євро на рік. Ще 1 млн Шева мав отримати бонусом, якби зберіг прописку у Серії А. Але не судилося. Керівництво вирішило інакше і тепер утримуватиме на балансі увесь штаб українця, який обходиться клубу у 7 млн річних, – написав журналіст.
Також Бурбас повідомив про те, що Шевченко став третім наставником, у якого продовжує діяти контракт з "грифонами". Раніше схожі домовленості виникли у Давіде Баллардіні та Роландо Марана.
Нагадаємо, що 15 січня Дженоа офіційно оголосив про відхід Андрія Шевченка та його тренерського штабу. Під керівництвом українця генуезці не здобули жодної перемоги у Серії А і перебувають на дні турнірної таблиці. Вже без Шевченка "грифони" зазнали розгромної поразки від Фіорентини з рахунком 0:6.