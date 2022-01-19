Шевченко все ще перебуває на контракті з Дженоа і не отримував солідної компенсації – журналіст

Журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією про домовленості Андрія Шевченка та генуезького клубу. Інсайдер стверджує, що контракт між тренером та Дженоа є чинним.

"Ніяких 20 мільйонів євро компенсації штаб українського коуча не отримав. Не вірте пліткам!" – написав журналіст каналів "Футбол".

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Ігор Бурбас повідомив про те, що Шевченко перебуватиме на контракті з Дженоа до того моменту, поки не знайде нового місця роботи.

Відповідно поспішати з працевлаштуванням нагальної потреби немає. Самі розумієте – зарплата щомісяця у повному розмірі виплачуватиметься аж до літа 2024-го. До слова, чистими вона складає 2,3 млн євро на рік. Ще 1 млн Шева мав отримати бонусом, якби зберіг прописку у Серії А. Але не судилося. Керівництво вирішило інакше і тепер утримуватиме на балансі увесь штаб українця, який обходиться клубу у 7 млн річних, – написав журналіст.

Також Бурбас повідомив про те, що Шевченко став третім наставником, у якого продовжує діяти контракт з "грифонами". Раніше схожі домовленості виникли у Давіде Баллардіні та Роландо Марана.

Нагадаємо, що 15 січня Дженоа офіційно оголосив про відхід Андрія Шевченка та його тренерського штабу. Під керівництвом українця генуезці не здобули жодної перемоги у Серії А і перебувають на дні турнірної таблиці. Вже без Шевченка "грифони" зазнали розгромної поразки від Фіорентини з рахунком 0:6.