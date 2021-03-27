Шевченко озвучив плани на гру з Фінляндією: пресконференція наставника збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів перед матчем кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Андрій Шевченко ще не визначився зі стартовим складом на матч проти фінів.

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"Що стосується стартового складу на гру з Фінляндією, то ми проведемо сьогоднішнє тренування і тоді побачимо, в якому стані будуть хлопці. У нас достатньо широка лава запасних. Сьогодні ввечері визначимося з групою гравців, які потраплять до заявки. Наразі Артем Довбик, який не літав у Францію, готується до гри, а остаточне рішення ми приймемо пізніше.

Ми викликали велику кількість гравців – зокрема, більше воротарів через ситуацію з COVIDом. Для тренера це нелегко – залишати гравців поза заявкою, тому я прийматиму складне рішення. Я задоволений грою команди проти Франції, і наш воротар теж зіграв дуже добре. Ввечері приймемо рішення", – сказав Шевченко.

Також головний тренер збірної озвучив завдання на матч проти Фінляндії.

"Збірна Фінляндії, безумовно, заслуговує великої уваги і поваги. Ця команда демонструє результат протягом останніх років. Вони пройшли кваліфікацію і вийшли на Євро, це дуже хороша команда. Але ми знаємо їхні сильні сторони, маємо план на гру і поважаємо суперника. Гра буде непроста, але зі свого досвіду я знаю, що завтра буде багато боротьби і єдиноборств. Хто виграє більше єдиноборств – буде ближчим до успіху", – додав Андрій Шевченко.

Матч Україна – Фінляндія відбудеться завтра, 28 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.