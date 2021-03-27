Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

Андрей Шевченко еще не определился со стартовым составом на матч против финнов.

К теме Зинченко назвал главное оружие Финляндии и озвучил амбиции на матч

"Что касается стартового состава на игру с Финляндией, то мы проведем сегодняшнюю тренировку и тогда увидим, в каком состоянии будут ребята. У нас достаточно широкая скамейка запасных. Сегодня вечером определимся с группой игроков, которые попадут в заявку. Сейчас Артем Довбык, который не летал во Францию, готовится к игре, а окончательное решение мы примем позже.

Мы вызвали большое количество игроков – в частности, больше вратарей из-за ситуации с COVIDом. Для тренера это нелегко – оставлять игроков вне заявки, поэтому я буду принимать сложное решение. Я доволен игрой команды против Франции, и наш вратарь тоже сыграл очень хорошо. Вечером примем решение", – сказал Шевченко.

Также главный тренер сборной озвучил задачи на матч против Финляндии.

"Сборная Финляндии, безусловно, заслуживает большого внимания и уважения. Эта команда демонстрирует результат в течение последних лет. Они прошли квалификацию и вышли на Евро, это очень хорошая команда. Но мы знаем их сильные стороны, есть план на игру и уважаем соперника. Игра будет непростая, но по своему опыту я знаю, что завтра будет много борьбы и единоборств. Кто выиграет больше единоборств –будет ближе к успеху", – добавил Андрей Шевченко.

Матч Украина – Финляндия состоится завтра, 28 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.