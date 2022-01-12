Дженоа активно шукає заміну головному тренеру команди Андрію Шевченку. Український фахівець не зумів дати результат, на який сподівалися у клубі.

Матч кубка Італії Дженоа – Мілан може відстрочити звільнення Андрія Шевченка, але шанси на це вкрай низькі. Навіть у клубі не вірять в те, що команда українця після провалів у чемпіонаті зможе нав'язати боротьбу гранду.

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Публічно керівництво висловлює підтримку тренеру, але розмови про відставку звучать дедалі голосніше. Вже найближчим часом тренерський місток "грифонів" займе інший фахівець.

На контракті з Дженоа досі перебувають Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Саме вони є першими кандидатами на заміну Шевченку. Також клуб "тримає на олівці" Паля Дардая та Бруно Лаббадію, які донедавна працювали у німецькій Герті.

Провал Дженоа Шевченка

У чемпіонаті Італії Дженоа під керівництвом Шевченка провела 9 матчів. "Грифони" зазнали 6 поразок та жодного разу не святкували перемогу.

Зберегти прописку в італійській еліті практично неможливо – від рятівної позиції відділяє 5 пунктів, але конкуренти виглядають сильнішими за Дженоа та демонструють кращу гру.