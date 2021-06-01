Шевченко оголосив склад збірної на Євро-2020 – без Луніна та Михайліченка

Тренерський штаб національної команди визначився з переліком футболістів, які гратимуть на чемпіонаті Європи. Остаточний список складається з 26 виконавців.

За бортом турніру опинилися п'ятеро футболістів із розширеної заявки. Усі вони брали участь у тренувальних зборах, які відбувалися у Харкові.

До теми Фантастичний удар: Бущан забив Трубіну неймовірний гол, від якого сам схопився за голову

Це Андрій Лунін, Олександр Сирота, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Богдан Михайліченко. Також через травми нашій команді не зможуть допомогти, зокрема, Жуніор Мораєс, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, які раніше перебували у розширеному переліку.

Офіційна заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: 2. Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – Динамо), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – Динамо), 7. Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), 8. Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), 14. Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), 17. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), 18. Роман Безус (Гент, Бельгія), 20. Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгія), 19. Артем Бєсєдін (Динамо), 26. Артем Довбик (Дніпро-1).

Перед ім’ям та прізвищем футболіста – його постійний ігровий номер на Євро-2020.