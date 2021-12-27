Дженоа Андрія Шевченка перебуває в зоні вильоту та може понизитись у класі. Для порятунку становища треба серйозні кроки на трансферному ринку.

"Грифони" вже ведуть переговори з Аталантою про Олексія Міранчука. Як з'ясувалося, російський хавбек – не єдина тема для розмови між клубами.

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Андрій Шевченко також хоче бачити у своїй команді нападника Роберто Пікколі. Минулого сезону 21-річний футболіст отримав звання найкращого молодого футболіста Італії, але наразі скласти конкуренцію основним форвардам бергамасків йому не вдається.

Аталанта не проти відпустити таланта для отримання ігрової практики, але Дженоа – не єдиний претендент на молодого форварда. Орендувати його також хоче Монца, яка бореться за вихід в Серію А, та Спеція, яка конкурує з Дженоа у боротьбі за виживання.