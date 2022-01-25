Схоже на те, що Андрія Шевченка не буде біля керма збірної Польщі. Фахівець не зможе швидко вирішити питання з Дженоа, яка усунула його від роботи.

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, Андрій Шевченко справді отримав пропозицію очолити збірну Польщі. Втім, українець перебуває на контракті в Дженоа і збирається виконувати умови договору, за які отримує чималу зарплату.

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Шевченко не має зараз можливості вести переговори про те, щоб працювати в іншій команді, оскільки у нього на даний момент діє контракт з Дженоа. Тому деталі контракту, гроші, умови, наскільки я розумію, вони навіть не обговорювали,

– пояснив Циганик.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Шевченко зароблятиме у Польщі 2,5 мільйона євро, а футбольний союз залучив спонсорів, щоб потягнути фінансові вимоги українця.

Контракт Шевченка з Дженоа діє до травня 2024 року. "Грифони" не стали розривати договір, щоб уникнути шаленої компенсації за дострокове звільнення фахівця та його штабу – близько 20 мільйонів євро, 10 з яких отримає особисто українець. Відтак, Шевченко продовжує отримувати зарплату в Дженоа, як і прописано у контракті.

На чолі генуезців Шевченко провів 11 матчів, здобув 1 перемогу та зазнав 7 поразок. Ще три матчі завершилися нічиєю.