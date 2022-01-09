Дженоа та Спеція змагаються за збереження прописки у Серії А. Обидві команди серйозно налаштовані залишитись в найвищому дивізіоні Італії.

Боси Дженоа запевнили у повній довірі до Андрія Шевченка та готові залишити його на посаді навіть у разі пониження у класі. Втім, такий розвиток подій розглядається як план "В". "Грифони" активно проводять трансферну кампанію та купляють гравців, які мають допомогти виконати завдання збереження в еліті.

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А от для наставника Спеції Тьягу Мотти матч проти Дженоа може стати останнім на тренерському містку команди. Керівництво клубу незадоволене результатами та положенням в турнірній таблиці. У разі невтішного результату у прямому протистоянні з конкурентом фахівцю вкажуть на двері.

Матч 21 туру Дженоа – Спеція відбудеться сьогодні, 9 січня. Стартовий свисток матчу пролунає о 19:30. Спеція має в активі 16 очок та перебуває перед зоною вильоту. Дженоа із 12 балами займає передостанню сходинку.