Шевченко може очолити іншу збірну: сенсаційна заява тренера

Андрій Шевченко не став продовжувати контракт з УАФ, а 1 серпня оголосив про те, що покидає тренерський місток збірної України. Йому пророкували роботу в клубі, але сам фахівець розглядає й інші варіанти.

Раніше сам Шевченко говорив про те, що хоче спробувати свої сили у роботі з клубом. Після відходу зі збірної України всі чекали на те, що він розглядатиме пропозиції лише від клубів, але, як з'ясувалося, фахівець не збирається обмежувати себе у виборі.

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Після Євро-2020 Шевченко відпочив із сім'єю, а тепер розглядає варіанти продовження тренерської кар'єри.

Зараз я вільний, треба буде дивитись деякі варіанти. Це стосується клубів і інших збірних також. Подивимося. Це має бути щось амбітне, завжди приємно працювати з такими командами. Повторю, це може бути клуб або інша збірна. Ми розглядаємо різні варіанти,

– заявив Шевченко.

Зазначимо, відхід Шевченка зі збірної України був неочікуваним, УАФ понад два тижні сподівалася, що Реброву вдасться розірвати контракт з Аль-Айном та очолити "жовто-синіх", але в підсумку команду тимчасово довірили Олександру Петракову.

У трьох матчах кваліфікації на ЧС-2022 Україна набрала лише 3 очки, що ускладнює вихід у фінальну частину Мундіалю. 1 та 4 вересня "жовто-сині" зіграють проти Казахстану та Франції.