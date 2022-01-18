Вже колишній наставник Дженоа та збірної України знову може повернутися у Динамо. Цього разу – у ролі тренера.

Як стверджує ведучий програми "ТаТоТаке" Сергій Болотніков, Динамо вже раніше хотіло бачити Шевченка на тренерському містку своєї команди. Втім, фахівець хотів більшого розвитку своєї тренерської кар'єри.

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Але звільнення з Дженоа дещо спростило амбіції фахівця, тому київський клуб хоче повернутися до його кандидатури.

За моєю інформацією, "біло-сині" розглядають його цілком реально. Нині вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи зламали, то, в принципі, для нього це добрий варіант,

– сказав Болотніков.

Нагадаємо, Шевченко пропрацював у Дженоа лише 2 місяці. Під його керівництвом команда зіграла 11 матчів, здобула 1 перемогу, тричі зіграла внічию та зазнала 7 поразок.

Раніше лунали чутки, що український фахівець може очолити збірну Польщі, але на чолі "Кадри", ймовірно, знову стане Адам Навалка.