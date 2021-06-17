Шевченко міг очолити збірну після Євро-2012: чому він відмовився

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко міг очолити національну команду ще після домашнього Євро. Втім, він вирішив відмовити "жовто-синій " команді.

Як розповів Шевченко, коли у 2012 році він вирішив завершити кар'єру, тодішній президент ФФУ Анатолій Коньков пропонував йому очолити збірну.

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Втім, Андрій Миколайович ще не мав необхідного досвіду та знань, тож вирішив спочатку пройти навчання.

Коли в 2016 році пропозиція пролунала вдруге – фахівець вирішив прийняти її. Тоді команда готувалася до Євро-2016, і його завданням було як допомогти збірній, так і отримати досвід.

У мене було чітке розуміння, якою я хочу бачити збірну. Ми виклали своє бачення розбудови збірної, запропонували стратегію, і нам дали зелене світло на зміни. Можу сказати, що від дня, коли ми взяли команду, і донині ми не зрадили цього плану і дотримуємося всього того, про що ми домовлялися. Я довіряю моєму тренерському штабу як собі. Вважаю, що зібрав команду однодумців, – розповів Шевченко.