Шевченко довикликав у збірну новачка на фоні великих кадрових втрат

Артем Довбик вже отримував запрошення до головної команди країни перед матчами відбору на ЧС-2018, проте так і не дебютував. У цьому сезоні нападник СК Дніпро-1 відзначився 5 голами.

Джерело: офіційний сайт УАФ

У зв’язку з чималою кількістю травмованих головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко довикликав напередодні старту відбору на ЧС-2022 Артема Довбика. Кілька збірників не зможуть допомогти команді у березневих поєдинках.

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Зокрема, через м’язові ушкодження пропустять збір Артем Бєсєдін та Віктор Циганков. Також не встиг відновитися від травми Тарас Степаненко. Ще раніше стало відомо про позитивні ПЛР-тести Ігоря Харатіна та Віктора Корнієнка.

Загалом у списку Шевченка 29 футболістів, які у понеділок мають прибути до розташування збірної у столиці. Вранці заплановане тестування на коронавірус. Нагадаємо, що вже 24 березня збірна України зіграє на виїзді із Францією. А згодом у Києві "синьо-жовті" приймуть Фінляндію (28 березня) та Казахстан (31 березня).