В Дженоа Андрія Шевченка очікує дуже складна робота. Фахівець мусить втримати команду в Серії А та вивести команду на якісно новий рівень.

Зараз Дженоа перебуває у зоні вильоту, деякі ключові виконавці через травми не можуть допомогти команді. Зараз кожне очко для Дженоа на вагу золота.

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Завтра, 1 грудня, Дженоа прийме Мілан у рамках 15 туру Серії А. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:45.

Спортивний директор Мілана та давній друг Шевченка Паоло Мальдіні переконаний, що український фахівець зможе проявити свою майстерність та продемонструвати свій характер переможця.

"Шевченко проявив хоробрість приходом у Дженоа. Йому подобається ця робота, він прийняв важке завдання. Він чемпіон – і доведе це. Я вболіваю за нього, але завжди хочу перемагати, у цьому і є спорт. Шевченко адаптувався до нас, коли приїхав. У нього був приголомшливий талант, але він мав інші звички. Андрій зумів змінитися і став нападником, яким ми всі його знаємо", – сказав Мальдіні.

Раніше Шевченко повідомляв, що мріє одного дня стати головним тренером Мілана. Робота в Дженоа має наблизити його до втілення мрії.