Колишньому наставнику Дженоа та збірної України Андрію Шевченку доведеться ще якийсь час посидіти без роботи.

Відпустка Шевченка продовжиться

Дженоа звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера, але не розірвала контракт, щоб уникнути виплати багатомільйонної компенсації. Юридично український фахівець продовжує працювати в генуезькому клубі.

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Польський футбольний союз хотів бачити Шевченка на чолі своєї збірної. Функціонери навіть знайшли спонсорів, які були готові покрити частину великої зарплати українця. Втім, приступити до нової роботи Андрію Миколайовичу не вдасться.

Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми,

– повідомив журналіст Ігор Циганик у своєму твіттері.

Таким чином, головним претендентом на посаду наставника "Кадри" став Адам Навалка, який вже працював з національною командою Польщі. Що ж до Шевченка, то він залишиться на зарплаті у Дженоа та продовжить відпустку.

Автор Роман Колодрубський