Шапаренко створює шедевр і не стримує сліз: шалене відео гола у ворота Франції

Під завісу першого тайму Україна забиває Франції! Микола Шапаренко вражає ворота чинних чемпіонів світу неймовірним пострілом.

На 44-й хвилині півзахисник української національної команди шаленим ударом вражає ціль. Атака за участю Яремчука та Циганкова завершується класним пострілом Миколи Шапаренка!

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Відео гола Шапаренка

Після першого тайму матчу відбору ЧС-2022 хлопці Олександра Петракова попереду 1:0.