Шапаренко створює шедевр і не стримує сліз: шалене відео гола у ворота Франції
4 вересня 2021 , 22:42Читать новость на русском
Джерело:Канал ФУТБОЛ
Під завісу першого тайму Україна забиває Франції! Микола Шапаренко вражає ворота чинних чемпіонів світу неймовірним пострілом.
На 44-й хвилині півзахисник української національної команди шаленим ударом вражає ціль. Атака за участю Яремчука та Циганкова завершується класним пострілом Миколи Шапаренка!
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Відео гола Шапаренка
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