Схоже на те, що Сампдорія всерйоз взялася за трансфер Владислава Супряги. Генуезці не хочуть, щоб угода зірвалася в останній момент, як минулого літа.

Сампдорія звернулася до Динамо з пропозицією щодо Владислава Супряги. Генуезці чітко окреслили схему, за якою готові працювати.

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Італійський клуб готовий орендувати Супрягу до кінця сезону 2021/22 та заплатити за це 1 мільйон євро. Окрім того, Сампдорія хоче прописати чітку суму для викупу футболіста після завершення оренди. За продаж 21-річного нападника Динамо може отримати 8 мільйонів євро.

Супряга міг стати гравцем Сампдорії ще минулого літа, але його трансфер зірвався в останній момент. Перехід в Італію може стати рятівним кругом для кар'єри таланта, адже в Динамо він не має ігрового часу та втратив довіру Мірчі Луческу.

У сезоні 2021/22 Супряга взяв участь лише в 6 матчах. За оцінкою порталу Transfermarkt, його поточна ціна перебуває на рівні 4 мільйонів євро.