Сампдория обратилась в Динамо с предложением по трансферу Владислава Супряги. Генуэзцы четко обозначили схему, по которой готовы работать.

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Итальянский клуб готов арендовать Супрягу до конца сезона 2021/22 и заплатить за это 1 миллион евро. Кроме того, Сампдория хочет прописать четкую сумму выкупа футболиста после завершения аренды. За продажу 21-летнего нападающего Динамо может получить 8 миллионов евро.

Супряга могла стать игроком Сампдории еще прошлым летом, но его трансфер сорвался в последний момент. Переход в Италию может стать спасательным кругом для карьеры таланта, ведь в Динамо он не имеет игрового времени и потерял доверие Мирчи Луческу.

В сезоне 2021/22 Супряга принял участие только в 6 матчах. По оценке портала Transfermarkt, его текущая цена находится на уровне 4 миллионов евро.