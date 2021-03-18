Шахтар не зумів грюкнути дверима і вдруге програв Ромі

Після виїзної поразки 0:3 "гірники" знову поступилися і припинили боротьбу в Лізі Європи. Рома зіграє у чвертьфіналі турніру.

Джерело: 24 канал

Луїш Каштру залишив на лаві запасних досвідчених Тайсона та Марлоса, натомість у старті вийшли молоді і голодні Тете та Манор Соломон. Загалом в основі донеччан з'явилися чотири футболісти збірної України: Трубін, Кривцов, Матвієнко та Жуніор Мораєс. В "основі" Роми не знайшлося місця для усіх трьох авторів голів у Римі – Пеллегріні, Манчіні та Ель-Шаараві опинилися у запасі.

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Ставка господарів на швидкий гол не спрацювала. Перший удар у площину воріт "гірники" зробили лише на 27-й хвилині. Алан Патрік пробив з-за меж штрафного майданчика, однак м'яч став легкою здобиччю голкіпера. Менше ніж через десять хвилин римляни відповіли гостріше – Борха Майораль отримав передачу з глибини і виходив віч-на-віч з Анатолієм Трубіним. "Помаранчево-чорним" пощастило, що воротар на якусь мить випередив нападника Роми.

На старті другого тайму інтрига остаточно зникла. Рік Карсдорп прострілив з правого флангу, а першим на добиванні опинився Майораль, який головою переправив м'яч у сітку. Незабаром Педро міг подвоювати перевагу, проте з вигідної позиції у ворота не влучив. Згодом Леонардо Спінаццола зліва навісив на Майораля – з ударом іспанця Трубін впорався.

Чи не перший момент донеччан по перерві закінчився голом. Українці витримали післягольову навалу суперника і скористалися "стандартом". Тете навісив справа, Алан Патрік головою відпасував вздовж воріт, а Жуніор Мораєс заніс м'яч у сітку. Однак у середині тайму Рома знову вийшла вперед. Провалом оборони господарів скористалася пара Карлес Перес – Майораль. Перший асистував, а другий забив у порожні ворота. Наприкінці зустрічі Шахтар претендував на пенальті, втім Антоніо Матеу Лаос не помітив порушення правил на Матвієнку у штрафному майданчику.

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Шахтар – Рома 1:2

Голи: Жуніор Мораєс, 53 – Майораль, 48, 72.